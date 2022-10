Philippe Caverivière : "Le RN et Zemmour, champions de la récup comme Emmaüs, la générosité en moins"

Pour sa chronique du mercredi 19 octobre, Philippe Caverivière fait face à Sébastien Chenu. L'humoriste est particulièrement heureux de rencontrer le porte-parole du Rassemblement national. "Enfin, j’ai trouvé quelqu’un qui comme moi est né à Beauvais, cette station balnéaire de l’Oise", remarque Philippe Caverivière.

Sa mission principale du jour, plaire à Sébastien Chenu. Gérald Darmanin, invité mardi 18 octobre, ne semblait pas apprécier la chronique de l'humoriste. "J’ai contrarié notre invité Gérald Darmanin, je ne voulais pas agacer l’invité deux jours de suite. Hier, heureusement que je ne suis pas payé au rire de l’invité, je devrais de l’argent à Ravanas et Esnous", explique Philippe Caverivière.

Et pour aider les Français à trouver une station-service, le chroniqueur a une idée bien particulière. Louis Bodin pourrait faire la météo des stations et Philippe Caverivière imagine la scène. "Une amélioration sensible sera visible dans toutes les stations-essence du pourtour méditerranéen. On reste quand même en-dessous des moyennes saisonnières", annonce Philippe Caverivière dans la peau du spécialiste météo.

L'humoriste revient aussi sur les réactions du monde politique à la mort de la jeune Lola. Il pointe la récupération politique venant de l'extrême droite. "Le RN et Zemmour, champions de la récup comme Emmaüs, la générosité en moins", lance-t-il.

