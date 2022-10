VIDÉO - Philippe Caverivière improvise un match de tennis en studio avec la ministre des Sports

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra est restée, vendredi 14 octobre, pour la chronique de Philippe Caverivière. Passionné par le sport, l'humoriste confie avoir croisé plusieurs ministres des Sports. "Avec Roxana Maracineanu, on a fait un 100 mètres papillon. Avec Laura Flessel, j'ai fait un petit combat de fleuret. Et avec Roselyne Bachelot, on a mangé une raclette", raconte-t-il.

Philippe Caverivière a profité de la venue d'Amélie Oudéa-Castéra pour la tester au tennis. L'humoriste et la ministre des Sports improvisent un match de "simple mixte" en plein studio. "Je suis là pour mettre en valeur les ministres de Macron", assure Philippe Caverivière à la fin de cette partie.



Fan de sport, Philippe Caverivière aurait visiblement envie d'occuper le poste d'Amélie Oudéa-Castéra. "Le poste de rêve, c'est ministre des Sports, on est payé pour lire L'Équipe, c'est le rêve ultime de tous les chômeurs", pense Philippe Caverivière.

