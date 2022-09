Philippe Caverivière : "Le 49.3 est à la démocratie ce que le GHB est à la séduction"

Marine Le Pen était l'invitée d'Amandine Bégot ce mercredi 28 septembre. La présidente du Rassemblement National est restée pour la chronique quotidienne de Philippe Caverivière. Le chroniqueur n'est pas venu seul, il a amené son chat Snatch. "Avant, il y avait Karl Lagarfeld et Choupette, maintenant il y a Caverivière et Snatch."

Philippe Caverivière est venu avec Snatch pour faire plaisir à Marine Le Pen, grande fan de chats et aussi pour, peut-être, faire quelques vues supplémentaires sur sa chronique du jour. "Pour cartonner sur les réseaux : faut soit montrer son cul, soit montrer un chat, et je peux mixer les deux et vous montrez le cul de mon chat."

L'actualité en Italie a été marquée par la victoire du parti Fratelli d'Italia lors des dernières législatives. Une victoire dont s'est réjouie Marine Le Pen. "Italie, Suède, Hongrie : la droite dure est à la mode, c'est devenu fashion", assure Philippe Caverivière alors que la Fashion Week a posé ses valises sur Paris cette semaine.

La question d'une possible réforme des retraites est un des sujets principaux de la rentrée politique. La Première ministre Elizabeth Borne n'a pas exclu le recours au 49.3 pour faire passer le projet de loi. "Le 49.3 est à la démocratie ce que le GHB est à la séduction", indique Philippe Caverivière qui se décrit en "Jacques Attali tatoué" dans l'analyse politique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info