Philippe Caverivière : "Laurent Berger et Philippe Martinez sont un peu nos Batman et Robin"

L'année 2023 a été chargée pour l'ancien secrétaire général de la CFDT. Laurent Berger a cédé sa place à Marylise Léon, après avoir lutté bec et ongles contre la réforme des retraites aux côtés des autres syndicats. "Pour vos fans, vous êtes le héros des droits des travailleurs, pour la CGT vous êtes un vendu. François Lenglet est plus mesuré, il voit un terroriste possédé par le malin qui se nourrit exclusivement d'enfants de patron du CAC40".

"Si certains auditeurs confondent encore Laurent Berger et Philippe Martinez, c'est facile. Laurent Berger c'est celui qui n'a pas un hamster mort collé", explique Philippe Caverivière. "Laurent Berger lutte depuis des années pour un partage plus juste des richesses et pourtant, les riches sont de plus en plus riches", poursuit-il.

"Mais comme on a noté que les cons sont aussi de plus en plus cons, est-ce que ce n'est pas la marche logique de notre société ?", s'interroge l'humoriste. "Laurent Berger et Philippe Martinez sont un peu nos Batman et Robin, nos Starsky et Hutch. Ils combattent les injustices, comme Tintin et Milou, il y a un vilain diplomate et un poilu qui mord les mollets".

