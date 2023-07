L'édition 2023 de Roland-Garros a vu le Serbe Novak Djokovic s'imposer. En amont du Grand Chelem, Philippe Caverivière à essayer de récupérer des places auprès d'Amélie Mauresmo, la patronne du tournoi : "C'est la première directrice de Roland, c'est surtout la plus grande championne de tennis français de l'histoire. C'est deux Grands Chelems, numéro une mondiale 39 semaines. C'était spectaculaire, c'était généreux, c'était champagne. Si on n'a pas trois, quatre invit' à Roland après ça..."

Pour l'humoriste, Roland-Garros est "sa madeleine de Proust" : "La période du tournoi a toujours correspondu à ma période de décrochage scolaire saisonnier. Vous allez voir qu'il en ira de même pour mes chroniques, le niveau va plonger. Je n'ai plus la tête au travail, le corps est là, mais le cerveau baigne dans le rosé marchandise et le tennis."

Philippe Caverivière a également parlé des spectateurs du tournoi : "Il y a légèrement moins de tensions et d'agressions que lors d'un match de football (...) Niveau dangerosité et rébellion, dans le règne animal, le spectateur de Roland-Garros, il est entre le chihuahua et l'anémone de mer."

