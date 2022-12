Philippe Caverivière : "Gabriel Attal claque tellement de milliards que le Qatar va lui offrir la double nationalité"

Invité d'Amandine Bégot ce jeudi 1er décembre, Gabriel Attal est bien évidemment resté pour la chronique de Philippe Caverivière. Le ministre des Comptes publics est déjà venu à plusieurs reprises sur l'antenne de RTL. "On a reçu un paquet de fois Gabriel Attal, je ne sais pas si on a reçu Gabriel Attal plus de fois qu'Élisabeth Borne a utilisé le 49.3, non quand même pas", remarque le chroniqueur.

L'ancien porte-parole du gouvernement s'est rendu à Chartres pour aller à la rencontre des travailleurs nocturnes à l'occasion d'une nuit blanche. "Vous avez choisi Chartes de nuit, c’est une bonne idée, ça fait partie des villes auxquelles l’obscurité peut donner un certain charme", remarque l'humoriste. Ce dernier se permet même de tacler Gabriel Attal. "Vous avez des cernes plus creusés que le déficit de la ville de Paris".

Selon Philippe Caverivière, être ministre chargé des Comptes publics "n'est pas une tâche facile. Le pauvre, il n'a pas dormi de la nuit, il arrive avec des milliards et il se fait engueuler par Amandine (...) Attention Gabriel, vous claquez tellement de milliards que le Qatar va vous offrir la double nationalité".

Philippe Caverivière a un petit mot au sujet de la Coupe du monde. L'humoriste revient sur la défaite de l'équipe de France face à la Tunisie. "Tous les Tunisiens étaient pour la Tunisie. Tous les franco-tunisiens étaient pour la Tunisie", remarque le chroniqueur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info