Philippe Caverivière : "Faut comprendre les jeunes, les sites pornos sont facilement accessibles, tout l'inverse de Parcoursup"

Le tribunal judiciaire de Paris doit statuer sur la demande de l'Arcom d'ordonner aux fournisseurs d'accès à Internet français le blocage de cinq sites pornographiques parmi les plus populaires du pays, dont le leader mondial Pornhub. Ces sites sont accusés de ne pas empêcher efficacement les mineurs d'accéder à des contenus pornographiques.

"Faut les comprendre les jeunes, les sites porno sont facilement accessibles, tout l'inverse de Parcoursup", raille Philippe Caverivière. "L'Arcom n'est pas contente donc elle veut bloquer les sites. C'est coup dur sur coup dur, on n'a plus de Pépito, on n'a plus de sites porno... Qu'est-ce qui nous reste ?", s'interroge l'humoriste, désabusé.

Philippe Caverivière a tenu à "saluer l'exigence journalistique d'Yves Calvi, qui n'a pas hésité à utiliser ses contacts personnels sur Calvi 3D (son émission sur BFMTV, ndlr) puisqu'il a invité Nikita Bellucci l'ancienne actrice pornographique. Calvi 3D qui n'a jamais aussi bien porté son nom !", conclut l'humoriste.

