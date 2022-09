Ce mercredi 7 septembre, l'ancien candidat EELV à l'élection présidentielle, Yannick Jadot, était l'invité de RTL. À cette occasion, il a assisté à la chronique de Philippe Caverivière qui s'est penché sur la fermeture des piscines à cause des prix de l'énergie.

"Je trouve ça un peu radical comme solution pour empêcher les burkinis", ironise-t-il. "On a quand même une pensée pour les maîtres-nageurs qui vont être obligés de ne rien faire. Ça ne change pas vraiment grand chose. Vous avez déjà un maître-nageur nager ? Cela dit, ils s'occupent merveilleusement bien des enfants et je me suis souvent demandé pourquoi il y avait si peu de pédophiles parmi les maîtres-nageurs. La réponse est évidente, c'est à cause du petit slip de bain. Ils seraient tout de suite démasqués".

Philippe Caverivière revient également sur les déclarations d'Emmanuel Macron, qui conseille aux Français de ne pas mettre le chauffage au-dessus de 19°C pour économiser de l'énergie. "On savait que le président était chef des armées, on découvre qu'il fait aussi thermostat".

