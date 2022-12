Philippe Caverivière - Coupe du monde 2022 : "À partir des quarts, les droits des femmes et des gays, je n'en ai plus rien à foutre"

Mondial : "À partir des 1/4 de finale, les droits des femmes et des gays j'en ai plus rien à foutre"

Mondial : "À partir des 1/4 de finale, les droits des femmes et des gays j'en ai plus rien à foutre"

Mondial : "À partir des 1/4 de finale, les droits des femmes et des gays j'en ai plus rien à foutre"

Mondial : "À partir des 1/4 de finale, les droits des femmes et des gays j'en ai plus rien à foutre"

Invité d'Amandine Bégot ce lundi 5 décembre, Éric Zemmour est resté pour la chronique de Philippe Caverivière. L'ex-candidat n'était plus venu depuis 6 mois à RTL. Et Philippe Caverivière confie avoir été "perdu" et "démuni" sans Éric Zemmour comme "Élisabeth Borne sans son 49.3, comme Joe Biden sans sa couche confiance, ou Morandini sans son stagiaire de troisième".

Éric Zemmour était, dimanche 4 décembre, au Palais des sports où il tenait un meeting. "C'était 10 balles l'entrée, c'est moins cher que Starmania. Après, niveau chant et chorégraphie, c'est moins bien, Éric ce n'est pas son point fort non plus", souligne Philippe Caverivière.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info