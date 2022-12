Philippe Caverivière, comment le stakhanoviste de la blague est-il devenu incontournable ?

Le sujet du jour. À 51 ans, l'humoriste aux punchlines acérées, a su trouver, d'une facilité déconcertante, sa place lors de la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégot. En l'espace de cinq minutes, Philippe Caverivière enchaîne chaque matin les vannes et les réflexions sur l'actualité, sans manquer de titiller les invités en direct. Une signature loin de refléter les ambitions premières de l'auteur.

En 1993, l'aventure au Club Med lui a permis de rencontrer Nicolas Canteloup qui, quelques années plus tard, a décidé de le prendre comme co-auteur. Manipulateur des mots, Philippe Caverivière a enchaîné les expériences entre la radio, la télé et le cinéma.

Ces dernières années, l'humoriste s'est davantage illustré dans le paysage médiatique, sans pour autant perdre le piquant de la formule efficace, qui cache rigueur et exigence. Aptitudes confirmées par son producteur, ses amis, mais aussi d'anciens collègues, qui décrivent l'auteur comme un véritable bosseur, malgré les apparences de légèreté que peuvent susciter les métiers de l'humour.

Si L'œil de Caverivière expose un homme à l'humour corrosif, une personnalité engagée se dessine parmi ses multiples projets. Marqué par le décès de sa sœur d'un cancer, il est le parrain de l'association Léo, qui œuvre pour aider les enfants atteints de cancers ainsi que leurs familles.

Pourquoi on en parle ? Qui est réellement Philippe Caverivière ? Comment expliquer son succès ?

Citation. "J'ai perdu une sœur en 1975, j'avais 4 ans à cette époque. Des années plus tard, je rencontre cette association Léo, et je découvre ce que c'est pour des parents, cet Everest de la douleur de perdre un enfant. L'association me permet de reprendre un combat que je n'avais pas mené vu mon jeune âge. C'est tellement bouleversant et j'aurais aimé que mes parents rencontrent une association aussi belle que l'association Léo", confesse Philippe Caverivière au micro de RTL.

