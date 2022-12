Philippe Caverivière - Coupe du monde 2022 : "Le boycott est dans le même état que Pelé, en soins palliatifs"

L'équipe de France défie le Maroc pour une place en finale de la Coupe du monde 2022. Et Philippe Caverivière consacre une grosse partie de sa chronique à cette affiche tant attendue. Mais avant d'évoquer ce match, le chroniqueur revient sur "l'état de santé du boycott" de ce Mondial au Qatar. "Les nouvelles ne sont pas bonnes (...) le boycott est actuellement dans le même état que Pelé : en soins palliatifs", assure Philippe Caverivière.

Le chroniqueur est en effet partagé pour cette demi-finale de Coupe du monde. "Je suis amoureux du Maroc", confie-t-il. Il livre aussi en exclusivité son pronostic. "Pour ce soir, je dirais 334 interpellations, 86 gardes-à-vues de 24h, 3 de 48 heures, 38 vitrines fissurées, 27 scooters brûlés, 12 minutes de sommeil pour Gérald Darmanin", pense notamment Philippe Caverivière. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un renforcement de la sécurité afin d'éviter les débordements.

Et avant ce match entre la France et le Maroc, Philippe Caverivière appelle un supporter marocain présent devant le stade : l'imam Hassan Iquioussen. "Écoutez, je m'emmerdais à Bruxelles, je suis allé voir du football. Quel dommage qu’on ne puisse pas boire une petite binouze à la mi-temps ! Allez, que le meilleur gagne et que la France perde inch'Allah", espère l'imam.

