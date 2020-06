La révolution écolo dans son jardin

et Thomas Hugues

publié le 05/06/2020 à 13:00

En cette journée mondiale de l’environnement on fait la révolution écolo dans notre jardin ! Notre invité le journaliste Philippe Collignon nous donne tous les trucs et astuces pour rendre notre jardin plus respectueux de l’environnement.



Comment peut-on faire pour éviter les pesticides ? Les mauvaises herbes que l'on désherbe sont-elles forcément mauvaises ? Existe-t-il des plantes naturellement désherbantes ? Comment savoir si notre sol est de bonne qualité ? Comment peut-on favoriser la biodiversité en cultivant notre jardin ?

Notre invité nous parle également de la solution idéale pour réduire vos déchets tout en créant un engrais naturel pour vos plantes : le compost. Il nous donne tous ses conseils mais également les pièges à éviter pour réussir son compost.



à lire : Un potager Pour les Nuls chez First Edition

Un potager Pour les Nuls