publié le 18/09/2018 à 17:06

Petit creux et grosse fatigue, voilà ce qui vous pend au nez si vous faite l'impasse sur le petit-déjeuner. Si 90% des Français en ont bien conscience, près d’un quart d'entre eux le sautent au moins une fois par semaine. Quant aux enfants, qui en ont énormément besoin pour leur croissance comme pour leur concentration, un sur cinq partirait à l’école le ventre vide.



Peut largement mieux faire, estime un collectif du petit déjeuner composé de professionnels de la boulangerie et du secteur du lait. Pour passer leur message, ils ont créé la semaine du petit-déjeuner dont la première édition a lieu en ce mois de septembre 2018.

Leurs préconisations notamment : que les établissements scolaires ouvrent leurs portes dès 07h30 pour servir un petit-déjeuner aux enfants qui en ont besoin. En attendant, voici ce qu’il faut mettre au menu d’un petit déjeuner idéal : un produit céréalier, un produit laitier et produit à base de fruit (entier, jus, compote…). de quoi obtenir un mélange équilibré de protéines glucides et lipides et entamer la journée du bon pied !