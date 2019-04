publié le 07/04/2019 à 18:33

C'est une des mesures inscrites dans le Plan pauvreté. Le gouvernement veut aider les enfants des familles modestes à travers deux mesures que la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé Christelle Dubos a détaillées ce dimanche matin : un petit-déjeuner gratuit à l'arrivée à l'école et la cantine à un euro.



La première mesure, qui entrera en vigueur dans 10 jours, c'est la possibilité en arrivant à l'école le matin de prendre un petit-déjeuner gratuit. Cette initiative sera testée dès le 17 avril dans 8 académies pour un test grandeur nature. Toulouse, Montpellier ou encore Amiens seront concernées.

Mais attention ce ne sera pas dans toutes les écoles. Sont visés notamment les établissements en réseaux d'éducation prioritaire REP et REP+. Le but est de proposer un petit-déjeuner équilibré aux élèves les plus défavorisés.

Chaque établissement volontaire pourra le faire, en relation avec les professeurs et les parents d'élèves. Et si cela se fait ce sera évidemment pour tous les élèves. Selon Christelle Dubos, 1 enfant sur 10 arrive aujourd'hui en classe sans avoir pris de petit-déjeuner. Ce dispositif sera étendu à toutes les académies en septembre prochain.

À écouter également dans ce journal

Justice - Quelques jours après la nouvelle arrestation de Carlos Ghosn au Japon, on a appris ce matin que son épouse, Carole, avait quitté le pays alors que les autorités judiciaires locales voulaient l'entendre.



Politique - À sept semaines des élections européennes, La République en Marche et le Rassemblement national sont toujours en tête, quand Les Républicains sont en léger recul,

selon Harris InterActive et à l'Agence Epoka pour RTL, Le Figaro, LCI.



Football - Après le nul de Lille face à Reims cet après-midi (1-1), le PSG peut être sacré champion de France dès ce soir s'il l'emporte face à Strasbourg (21 heures).