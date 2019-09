publié le 09/09/2019 à 10:09

Le gouvernement a proposé de mettre en place une zone d'exclusion entre les cultures traitées aux pesticides et les habitations de 5 à 10 mètres. "Cela me pénalise dans le sens où ça fait des surfaces agricoles que je ne pourrai plus cultiver", explique sur RTL Étienne Fourmont, agriculteur dans la Sarthe et youtubeur.

"Je n'aurais aucun souci à mettre mes enfants près des champs des agriculteurs français, puisque je sais que c'est bien fait et que je sais qu'il n'y a aucun danger", déclare même l'éleveur laitier. Selon lui, "on est ultra-contrôlés sur ces produits-là. Les produits mis sur le marché sont ultra contrôlés. Ils passent des années de tests."

Mais Étienne Fourmont "comprend que les citoyens puissent s'inquiéter de ces sujets-là." "C'est là qu'il faut qu'on leur explique nos pratiques", répond-il. "Les voisins de mes parcelles, je leur explique quand je vais épandre du fumier, quand je vais traiter, je les préviens. L'important est de discuter et de dépassionner le débat."

5 à 10 mètres d'exclusion, tel que proposé par le gouvernement, "c'est ridicule" au contraire, selon Yann-Arthus Bertrand. "S'il fallait amputer les champs français de 150 mètres partout, entre 20 et 30 % de la surface agricole cultivée serait amputée. (..) Ce serait un drame, ça amputerait la production agricole", a estimé de son côté le ministre Didier Guillaume sur RTL.