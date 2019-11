publié le 08/11/2019 à 20:12

Une décision qui devrait faire du bruit au Congrès des maires de France à partir du 18 novembre prochain. Pour la première fois, la justice a validé les arrêtés anti-pesticides pris par les maires de deux communes des Hauts-de-Seine : Gennevilliers et Sceaux. Corinne Lepage, leur avocate, s'est dite "très heureuse" de cette décision, ce vendredi 8 novembre au soir sur RTL.

S'il s'agit là d'une décision de référé, Corinne Lepage ne doute pas que la procédure au fond puisse aboutir autrement.

Au printemps 2019, les maires de Sceaux et Gennevilliers avaient pris un arrêté interdisant l'utilisation du glyphosate. Arrêté contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui devrait faire appel, pense Corinne Lepage. Elle s'imagine même devoir aller jusqu'au pourvoi en cassation et ne compte pas arrêter le combat en si bon chemin.

Il faut "rétablir le lien de confiance entre les Français et leurs élus"

Selon elle, le plus important dans cette décision de justice est que le pouvoir est enfin donné aux maires, qu'elle estime être les mieux à même d'agir pour la protection de la santé de leurs concitoyens.

"La protection de la santé des populations est de plus en plus l'affaire des élus locaux. Il est important de rétablir le lien de confiance entre les Français et leurs élus", a-t-elle aussi déclaré.