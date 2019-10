La SNCF coûte 905 euros par an à chaque foyer imposable

publié le 08/10/2019 à 12:52

Le journal L'Opinion a publié, ce mardi 8 octobre, une note explosive de la Cour des comptes, en plein débat autour du budget. Savez-vous combien coûte chaque année la SNCF aux contribuables ? 1.000 euros. 905 plus précisément, par an et par foyer, sans prendre le train.

Si l'on rapporte ce chiffre sur l'ensemble des Français, imposables ou non, cela représente 224 euros par habitant. La question se pose donc, comment en est-on arrivé là ? L'Opinion explique le phénomène par le coût de fonctionnement de la SNCF. Cette dernière loue en effet ses services et infrastructures aux régions, ce qui a constitué, par exemple, 5,3 milliards d'euros en 2018.

Il y a également la compensation du coût de certains tarifs sociaux, 2,9 milliards d'euros, de l'aide aux investissements pour 3,4 milliards et puis le fameux régime spécial des cheminots qui permet aux agents SNCF de partir à la retraite à 55 ans. L'État, écrit L'Opinion, a versé, en 2018, 3.3 milliards d'euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cela représente 62% des pensions qui ont été versées l'an dernier.