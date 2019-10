publié le 05/10/2019 à 07:28

C'est une fuite de gaz à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, qui a provoqué un blocage monstre sur le réseau de la SNCF. Des centaines de voyageurs se sont retrouvés coincés dans les trains alors que le trafic a été stoppé entre la cité phocéenne et la capitale du Var.

Il a fallu s'armer de patience, à l'image de Pauline, 27 ans. Elle devait quitter Marseille à 18h30 pour rejoindre Menton, aux portes de l'Italie, sauf que tout étant bloqué, la jeune femme s'est retrouvée à dormir dans une rame.

"À minuit, on nous a réveillé pour nous dire qu'il y avait un train qui allait partir pour Nice où on serait desservis vers Menton et Monaco. Et en fait, arrivés à Nice, il n'y avait absolument rien de prévu et on a dû dormir dans les trains", explique-t-elle.

Une situation pas évidente pour tout le monde. Pour "les personnes âgées, c'était vraiment compliqué, il y en avait qui dormait à même le sol, les autres essayaient d'être sur deux sièges dans le meilleur des cas. On était tous assez énervés".

Pauline qui a pu enfin quitter la cité phocéenne en début de matinée de ce samedi. "On est contents d'arriver à destination, mais il nous manque une nuit", conclut-elle. Le trafic devrait peu à peu revenir à la normale après des heures de galère pour ces usagers. La SNCF promet de rembourser les billets à 100%.

