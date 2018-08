publié le 24/08/2018 à 03:48

C'est une bonne nouvelle pour les jeunes conducteurs. À partir du 1er janvier 2019, les novices du volant vont pouvoir réduire la période probatoire durant laquelle ils n'ont que six au lieu des douze points finaux sur leur permis de conduire. Seule condition : prendre quelques heures de leçons de conduite en plus.



C'est une mesure qui était demandée de longue date par les experts et la Sécurité routière a fini par les écouter. Comme le rapporte Le Parisien, elle a en effet annoncé ce jeudi 23 août qu'à partir du 1er janvier 2019, les jeunes conducteurs choisissant de prendre des heures de conduite supplémentaires pourront réduire leur période probatoire de trois à deux ans, et même à un an et demi en cas de conduite accompagnée. Ils pourraient donc avoir leurs 12 points beaucoup plus rapidement sur leur permis.

Un "système intéressant" de formation supplémentaire

"Toutes les études montrent qu’entre six mois et un an après l’obtention du permis, les jeunes conducteurs prennent plus de risques, c’est un phénomène bien connu de surconfiance ", insiste Alexandre Rochatte, l’adjoint au délégué interministériel à la sécurité routière auprès du quotidien. En effet, les conducteurs novices sont en effet surreprésentés dans les collisions les plus graves.

En 2016, ils étaient impliqués dans un quart des accidents de la route ayant entraîné des blessures ou la mort. La prévention routière, qui a longtemps milité pour cette mesure, se réjouit de ce "système intéressant" de formation supplémentaire pouvant être incitatif pour les jeunes conducteurs et réduire les accidents.

Une leçon collective de sept heures

Il y a malgré tout quelques bémols. "On risque de manquer la cible, d’abord parce que celui qui aura perdu un ou plusieurs points avant six mois est exclu de cette disposition", regrette Anne Lavaud, la secrétaire générale de l’association, auprès du Parisien. Les conducteurs à risque seront donc exclus de ce dispositif.



Autre problème, le coût. Débourser à nouveau de l'argent pour cette formation complémentaire pourrait favoriser ceux qui ont les moyens alors que le prix du permis de conduire est déjà très élevé. En pratique, ce "permis post-permis" devrait prendre la forme d'une leçon collective de sept heures. Le but est de confronter les jeunes conducteurs à leurs mauvaises habitudes alors qu'ils débutent sur la route.