Permis de conduire : de plus en plus d'arnaques sur le web

publié le 08/06/2017 à 06:42

Acheter son permis sur le web en quelques clics, cela paraît tellement simple que certains automobilistes tombent dans le panneau. Un piège à gogo qui ne date pas d'hier, mais qui refait surface, selon Auto Plus. C'est si gros que l'arnaque passe à travers les mailles du filet. Il suffit d'une simple recherche sur Google pour s'en convaincre. Ces sites vous promettent de vous fournir un authentique permis européen, sans passer d'examen et sans bouger de chez vous. Ben voyons !



Acheter son permis comme une simple pizza, ça ce saurait ! Sauf que là, le prix est plus élevé qu'une quatre fromages : de 600 à 900 euros en moyenne. Pire, les escrocs inondent également les forums de messages avec des arguments bidons, du style l'harmonisation des normes européennes permettrait d'obtenir le sésame dans un pays de l'Est en général, puis de circuler en France en toute légalité comme si de rien n'était.

Lourdes sanctions

Ces promesses bidons sont légions et de plus en plus relayées sur les forums, où des bonnes âmes souhaitent partager un bon plan pour vous faire obtenir sans souci le document. L'hebdomadaire Auto Plus a testé. Un simple mail, et aussitôt une personne leur répond. Pour un permis B, il leur a été demandé une copie des papiers d'identité, et de régler la bagatelle de 1.000 euros. Évidemment par un moyen de paiement intraçable, type carte bancaire prépayée.

Arnaque évitée, mais pas pour tous. En effet, ces forums regorgent de témoignages de victimes qui ont cru à ces promesses. Ces délits sont pourtant sanctionnées par la loi pour "faux et usage de faux", avec à la clé 75.000 euros d'amende et jusqu'à cinq ans de prison.