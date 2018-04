publié le 17/04/2018 à 12:42

La députée de Haute-Savoie Virginie Dubby-Muller (LR) a déposé une proposition de loi visant à instaurer une visite médical de contrôle aux conducteurs de plus de 70 ans. Selon elle, cette visite ne serait qu'une suite logique car "la visite médicale existe déjà pour les conducteurs de poids lourds ou de transports en commun". Et la députée d'ajouter que cette visite médicale existe déjà dans plusieurs pays européens à l'instar de l'Italie ou du Portugal.



Selon Viriginie Dubby-Muller, les statistiques iraient, de plus, de son côté. "Les études montrent que les aptitudes physiologiques et cognitives baissent dès l'âge de 45 ans". Et les seniors seraient une population plus dangereuse au volant. "Selon l'observatoire national interministériel de la sécurité routière, les chiffres des tués et de la sur-implication des seniors sont avérés".

Des chiffres que nie Rémi Josseaume, avocat spécialiste en droit routier, et qui y voit une loi visant à "stigmatiser une partie de la population". Selon lui, "ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de pathologie". Il estime ainsi que s'il devait y avoir un contrôle médical, il devrait être davantage pour des personnes avec des pathologies connues plutôt que d'être systématiques à partir d'un certain âge.

Accepteriez-vous qu’un médecin puisse vous interdire de conduire ? Oui

Non

Ne se prononce pas

Impliquer davantage les médecins

Selon une étude de l'association Prévention routière, 71% des médecins ne s'estiment pas légitimes pour s'exprimer sur la prévention routière. Or pour Virginie Duby-Muller et Rémi Josseaume, il est indispensable que les médecins s'investissent sur ce sujet. Face à ce chiffre, l'avocat s'étonne en effet que "ça ne soit pas 100% des médecins qui se sentent concernés !". Et la député d'ajouter que "certains médecins sont conscients que leurs patients ne sont plus aptes à conduire mais ils ne peuvent rien faire".



Sur la question de la suppression du permis à vie, Virginie Duby-Muller confirme que "c'est bien l'esprit de cette proposition de loi". Pour Rémi Josseaume, le permis à vie "n'est plus une réalité pour beaucoup de Français" rappelant que 200.00 personnes se voient retirer leur permis chaque année. "On s'oriente vers une approche beaucoup plus précaire du permis de conduire" conclut-il.