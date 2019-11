publié le 19/11/2019 à 06:00

Quels sont les noms les plus souvent attribués aux chiens et aux chats en 2019 ? On retrouve en tête du classement chez les chiens, le nom Perle, suivi de Pixel, Pookie, Pirate et Prune. On retrouve également des noms en référence au Roi Lion comme Pumba ou Nala. Du côté des chats, c'est Pablo qui arrive en tête de file, suivi de Pilou, Pacha, Simba (encore une référence au dessin animé de Walt Disney) et Pixie.

Ce palmarès permet notamment de constater le recul de popularité de certains anciens noms comme Praline, Pistache et autres Poupette chez les chiens et Minette ou Gribouille chez les chats. Reste à savoir si cette tendance a été influencé de part le choix de la lettre "P".

Ce palmarès 2019 a été réalisé par Animaux-Relax.com, après avoir collecté plus de 8.000 noms de chats et 14.000 noms de chiens, tous nés après le 1er janvier 2019. Cette année, en cohérence avec le Livre des Origines Français (LOF) qui a instauré une lettre de référence annuelle, la lettre "P" a été plutôt bien respectée.

Les noms les plus populaires donnés aux chiens en 2019 Crédit : Animaux-relax

Les noms les plus populaires donnés aux chats en 2019 Crédit : Animaux-relax