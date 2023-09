Pénurie d'eau à Mayotte : comment un marché parallèle s'organise

C'est la sécheresse la plus importante à Mayotte depuis 1997. L'eau potable devient si rare dans ce département français que les coupures se multiplient, en moyenne trois ou quatre jours par semaine. Si un bateau affrété par l’État doit y débarquer ce mercredi 20 septembre, avec 600.000 litres d'eau à son bord, cela ne suffira pas régler le problème.

Une insuffisance qui a pour conséquence la création de marchés parallèles, qui s'organisent pour trouver de l'eau potable. Sur les réseaux sociaux, des publications, postées par des employés d'import export, proposent de livrer de l'eau aux habitants.

"Là, je suis en rupture de stock, mais normalement le 25 il y aura des containers", nous répond une vendeuse à l'autre bout du fil. Le prix : 4,20 euros pour 9 litres d'eau, bien moins cher que dans les commerces mahorais. "Nous, on fait moins cher, juste pour aider la population. On ne gagne rien, on fait des containers de regroupement où on essaye de glisser de l'eau. Franchement, on ne gagne rien."

"L'eau est coupée tous les jours" Sylvain, habitant de Mayotte

Un commerce alternatif parfaitement légal, et qui dure depuis plusieurs années. Or cette année, avec l'aggravation de la sécheresse et des restrictions, leur carnet de commande est plus rempli que jamais. Plusieurs raisons à cela : d'abord, les coupures d'eau sont de plus en plus fréquentes à Mayotte. "Moi sur Petite-Terre, l'eau est coupée tous les jours de 16h à 8h le lendemain matin", explique Sylvain, habitant de Mayotte. "Sur Grande-Terre, ils ont l'eau ouverte pendant 24h, et après, c'est 48h de coupure".

Lors des rares périodes où les habitants ont accès à l'eau courante, ils hésitent de plus en plus à la boire. Même si l'Agence Régionale de Santé assure qu'elle est potable, de nombreux habitants se plaignent de maux d'estomacs et d'autres symptômes. Il faut alors se tourner vers les supermarchés, où l'eau est rare, et surtout chère malgré le gel des prix décidé en juillet. "Ce matin, je suis allé à Carrefour prendre des packs d'eau, il n'y en avait pas", reprend Sylvain. "Il faut savoir que dans les supermarchés, on arrive à trouver des packs de 6 litres pour 6 euros environ. En épicerie, on en trouve aux alentours de 10 euros".

Pour Sylvain, qui gagne bien sa vie, ça n'est pas un problème. Mais les trois quarts des habitants de Mayotte vivent sous le seuil de pauvreté. L'eau potable devient alors une denrée inaccessible.

Le navire, qui amène 600.000 litres d'eau sur l'archipel, ne sera qu'un pansement sur une plaie béante. D'abord parce que la préfecture estime les besoins en eau à 40.000.000 de litres. Mais aussi car les sécheresses sont amenées à se répéter et à s'aggraver. Les élus mahorais appellent donc à améliorer les infrastructures de conservation et de transport d'eau, et à une baisse des prix.