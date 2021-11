Pédopornographie : ça n'arrive pas qu'aux autres...

Le compagnon de Justine n'est pas fiable et la dévalorise

Il y a 6 mois, la police a procédé à une perquisition chez Karine pour venir chercher son compagnon. Elle était avec lui depuis 2 ans. Son monde s'est écroulé lorsqu'on lui a appris que son compagnon était interpelé pour pédo-porno-criminalité. Comment Karine peut-elle gérer les sentiments contradictoires à l'encontre de cet homme qu'elle a aimé ?

Radouane, 45 ans, est avec sa compagne depuis 10 ans et a un réel désir d'enfants avec elle. Au départ, elle ne le voulait pas car il était trop tôt dans la relation. Mais aujourd'hui elle a 35 ans et ne souhaite pas avoir d'enfant. Un situation que Radouane regrette et a parfois du mal à comprendre.

Après son divorce, Justine s'est mis en couple avec son compagnon actuel il y a 2 ans. Elle a quitté sa région avec ses enfants pour s'installer avec son compagnon et ses enfants. Mais la fille ainée de son compagnon a demandé à ce que Justine parte, ce qu'elle a fait car elle n'a pas été soutenue.

Mohamed dit qu'il a toujours vécu sans exister. Très solitaire, il est le dernier d'une fratrie de 6 et il a toujours eu l'impression de ne pas avoir de place. Malgré tout, sa famille prend une trop grande place dans sa vie.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

