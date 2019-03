Désir d'enfant non partagé

publié le 29/03/2019 à 02:49

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du jeudi 28 mars 2019, Philippe souhaitait revenir sur le témoignage de la veille de Marylène ( à écouter dans le replay "Questions de familles" ). Lui-même homosexuel avec un importante différence d'âge par rapport à son compagnon, Philippe souhaitait donner sa vision de la situation. Lui aussi a du annoncer cela à sa mère et conseiller à Marylène de faire preuve de reconnaissance envers ce geste de confiance de son fils, sans jugement.

Sylvain est en couple depuis 19 ans et a 2 enfants. Depuis un an, sa femme émet le souhait d'avoir un troisième enfant. Déjà réticent pour leur seconde fille, qu'ils ont eu après une période tumultueuse, il ne se sent pas la force d'assumer un troisième enfant. Bien qu'il ait refusé, sa femme n'est pas résignée et remet régulièrement le sujet sur le tapis. Face à ce différent, Sylvain voit sa relation de couple se dégrader car aucun ne veut céder.

Sarah a demandé le divorce cette semaine à son mari. Après 2 ans de séparation, elle a décidé de franchir le pas. Seulement, cette période est compliquée. Comment gérer les démarches administratives, les enfants, les "conditions" de la séparation. Les discussions se suivent et ne se ressemblent pas. Comme pour des négociations, un jour son mari est d'accord avec elle et la conversation suivante il réfute tout. Un moment difficile qui nécessite énormément d'énergie et de volonté pour Sarah.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook