Selon le rapport Sauvé, publié mardi 5 octobre, 330.000 personnes ont été victimes d'agressions sexuelles dans les institutions de l'Église catholique depuis 1950. Pour parler de ces faits délicats, le choix des mots est important. S'agit-il alors de "pédophilie" ou de "pédocriminalité" ? Pour les associations d'aide aux victimes, le premier terme est à proscrire, car il porte une notion d'amour.

Le mot "pédophilie", construit à partir du préfixe grec "paîs" (enfant) et du suffixe "philein" (amour), est apparu dans le vocabulaire psychiatrique au XIXe siècle pour qualifier un "trouble de la préférence sexuelle". Selon la définition actuelle du Larousse, le terme désigne désormais l'"attirance sexuelle d'un adulte pour les enfants, filles ou garçons", mais aussi une "relation physique avec un mineur".

Juridiquement, les termes "pédophilie" et "pédocriminalité" n'existent d'ailleurs pas dans le Code pénal. Si le premier est parfois évoqué lors d'un procès, la justice qualifie les violences sexuelles sur mineurs de "viol", d'"agression sexuelle" et d'"atteinte sexuelle".

Du côté des victimes de ces agressions et ces viols, sous-entendre que les faits ont été commis "par amour" est une notion évidemment difficile à entendre et à comprendre. L'usage du terme "pédocriminalité", qui n'a pas encore fait son entrée dans les dictionnaires, paraît alors plus judicieux. Il permet en effet de retirer toute notion d'amour pour ne laisser place qu'au crime commis.