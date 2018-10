Bientôt des péages à l'entrée des grandes villes ?

publié le 18/10/2018 à 08:32

Pas encore entrée en vigueur et déjà contestée. La mise en place de péages urbains à l'entrée des grandes villes, inscrite dans l'avant-projet de loi d'orientation des mobilités qui doit être discuté en Conseil des ministres le mois prochain. Cette mesure prévoit de faire payer aux automobilistes l'entrée dans les villes de plus de 100.000 habitants. Le but ? Limiter la circulation automobile dans les grandes métropoles afin de luter contre la pollution et les nuisances environnementales. Un projet qui ravit les écologistes, mais fait grincer les dents des associations de défense des automobilistes.



"Tous les Français ont dû avoir une pointe au cœur en entendant ça (...) J'espère que la loi d'orientation va revenir sur ce projet, car qui veut payer encore plus pour posséder une voiture ?", tempête Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club.

À ceux qui affirment que les péages urbains fonctionnent très bien dans des grandes métropoles comme Londres, l'associatif rétorque que le centre de la capitale britannique n’abrite que des voitures de luxe. Avec l'augmentation des taxes sur le carburant et le renforcement du contrôle technique, la mise en place de tels péages réduirait encore un peu plus le pouvoir d'achat des automobilistes français, peste Yves Carra sur RTL.

Le porte-parole de l'Automobile Club est toutefois enclin à faire des compromis et se dit favorable à la création de "péages qui limiteraient les transits". Un tel projet est à l'étude à Lyon. "Le Tunnel de Fourvière est saturé par les gens qui traversent" la métropole, admet-Yves Carra.