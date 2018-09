publié le 16/09/2018 à 00:43

Les automobiles n'ont plus la cote en Europe. Alors que se profile à Paris une journée sans voiture, dimanche 16 septembre, la maire de la capitale et son homologue bruxellois comptent bien renouveler l'expérience, cette fois-ci à l'échelle européenne. Anne Hidalgo et Philippe Close ont en effet proposé, samedi 15 septembre, que soit instaurée annuellement une journée européenne sans voiture.



"Face à l'urgence climatique et l'impact sanitaire de la pollution", les deux édiles appellent dans un communiqué à ce que "mille journées sans voiture s'épanouissent à travers l'Europe", et prennent pour modèle les Journées européennes du Patrimoine, dont l'édition 2018 a également lieu ce week-end.

La mairie de Paris avait annoncé par ailleurs vendredi 14 septembre que les quatre premiers arrondissements, qui forment une partie du centre de la capitale (îles de la Cité et Saint-Louis, Châtelet, Louvre, Opéra, Marais, ...) seraient fermés à la circulation automobile un dimanche par mois à partir du 7 octobre, à l'exception des grands axes qui les traversent.

Selon la mairie de Paris, le trafic automobile intramuros a enregistré une baisse "record" de 6% entre 2017 et 2018. La pollution de l'air a été réduite "dans des proportions comparables".