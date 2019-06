Patrick, gérant d'un pressing connecté 2.0

publié le 10/06/2019 à 06:13

Cela fait vingt ans maintenant que Patrick détache , nettoie et repasse les vêtements de ses clients. '"On est là pour s'occuper du linge de nos clients, leur rendre propre et bien repassé, qu'ils soient fiers de porter leur costumes et leurs chemises, nickel ! " explique ce gérant de pressing. De la tête au pieds, des baskets aux chapeau, en passant par les tapis, et les fourrures , Patrick nettoie tout. Mais en numéro 1 des nettoyages, ce que les clients lui apportent le plus, ce sont les chemises.



Ce qui lui plaît dans son métier, c'est la convivialité, "le contact, on a la chance d'avoir une clientèle sympathique" se réjouit Patrick. Il prend le nom des clients et "quand on les appelle par leur nom et leur prénom, les clients se sentent chez eux, et ce qui fait qu'on a une clientèle fidèle" précise-t-il fièrement..

En fait, Patrick est devenu gérant de pressing, par hasard. Par un concours de circonstance. Avant, il vendait des produits pour les pressing, jusqu'au jours où il a été licencié. A ce moment-là, un de ses amis qui se séparait, lui a confié son pressing en gérance. Et il lui a racheté.

Aujourd'hui, Patrick possède deux pressing; Celui-ci, situé au 40 rue Notre-Dame de Lorette, dans le IXème arrondissement de Paris et un autre, Pressing Abbesses, à Montmartre. Au total, ils sont onze à travailler dans ses pressing. Parmi eux, Mohammed , qui travaillait déjà là depuis 20 ans, quand Patrick a racheté son premier pressing. Mohammed aussi adore son métier, et ses clients." Il faut que ce soit nickel, chic et classe ! Une femme avec une belle robe, un beau chemisier bien repassé, c'est magnifique et c'est ça la récompense" explique-t-il.



Aujourd'hui , les pressing ont évolué, ils sont plus écologiques. "Il y a quarante ans, on détachait au White spirit! C'est terminé", se souviennent-ils. Maintenant, "il y a des machines circuits fermé, on ne sent rien du tout, et avec les normes, il y a des systèmes d'aspiration partout".

Patrick vient de recevoir la médaille de bronze de la reconnaissance artisanale Crédit : Patrick Alazard

Et Patrick vient de signer avec la société Hangers, pour en faire des pressing 2.0. Finie la caisse enregistreuse, voici la tablette connectée avec les clients. Dès la rentrée, un livreur en triporteur électrique ou à vélo s'occupera de la collecte et de la livraison à domicile , et le client, sur son smartphone, pourra aussi faire du click and collect Le client recevra un Bip sur son téléphone pour lui signifier que ses vêtements sont prêts. "Un système à la pointe de la technologie pour éviter les files d'attente" explique Patrick.



Patrick Alazard est arrivé 7ème ,la semaine dernière au French Best Practices Awards 2019, le Prix du meilleur pressing à la française, et i vient de recevoir également la médaille de bronze de la reconnaissance artisanale..