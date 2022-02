TousAntiCovid : qu'est-ce que Pass+, le passe vaccinal de 24h pour les néo-vaccinés ?

Une mise à jour de l'application TousAntiCovid va être proposée aux Français cette semaine. Depuis mardi 1er février, une nouveauté a commencé à y faire son apparition : Pass+, un passe vaccinal valable 24h en associant votre certificat de première injection avec un test négatif au Covid-19.

Le Premier ministre, Jean Castex, avait déjà évoqué une "dérogation" pour "inciter les non-vaccinés à franchir le pas". "Leur passe vaccinal sera valable dès le jour de leur première dose, à une condition. Ils devront en plus présenter un résultat négatif de test PCR ou antigénique datant de moins de 24h. Ils devront ensuite faire leur deuxième dose dans un délai, sinon leur passe sera supprimée et pour le récupérer, il leur faudra un schéma vaccinal complet, donc ils devront attendre trois mois de plus", avait-il précisé.

Ce système dérogatoire vaut pour toute première injection et durant les 28 jours de délai avant la deuxième injection d'un vaccin contre le Covid-19.

Pour en bénéficier, les utilisateurs devront mettre à jour leur application. Dans la rubrique Carnet, l'onglet "Pass+" apparaît à côté de "mes certificats". Il faudra alors "générer un Pass+" en sélectionnant le certificat de la première dose et les résultats du dernier test réalisé (et préalablement ajouté à l'appli via un QR code). Une fois les deux agrégés, un passe temporaire sera ajouté dans Carnet.