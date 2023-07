Raquel Garrido est habituée aux critiques. Dernièrement, ce sont ses chaussures qui ont été dans le viseur de ses détracteurs. Sur les réseaux sociaux, un cliché de la députée a circulé et un détail a suscité des commentaires indignés.

Sur les images, Raquel Garrido est en train de boire une bière avec son mari, le député LFI Alexis Corbière. L'avocate y porte des sandales dont la forme dessine un "H". Certains internautes auraient formellement reconnu, photo à l'appui, une paire de chaussures de la maison de luxe Hermès, affichée au prix de 685 euros. "Des sandales qui font la moitié d'un Smic. Indécence", a ainsi tweeté un internaute.

"C'est un scandale ! Non une sandale", a ironisé Raquel Garrido dans la foulée. Toujours sur Twitter, la députée a expliqué que ces souliers sont un cadeau offert par ses filles.



"Pas des Hermès. Plutôt Nupes", a-t-elle ajouté, sans oublier au passage de tacler ses détracteurs : "Ces sandales et moi avons fait plus pour l'augmentation des salaires et la souveraineté du peuple que les 5k macronistes et lepenistes qui nous haïssent."

