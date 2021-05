Pas-de-Calais : des rugbymen randonnent pour aider les enfants malades

publié le 03/05/2021 à 16:54

C'est un défi sportif et solidaire qui se tient du côté de Calais. Cinq rugbymen vont parcourir le fameux chemin de randonnée du GR20 en Corse. Et ils en profitent pour bâtir une chaîne de l'espoir au profit d'enfants malades ou en situation de handicap.

Pour ces sportifs calaisiens prêts à partir à l'assaut des montagnes corses, il y a surtout l'envie de se rendre utile. Et la collecte de fonds a déjà bien démarré pour Charly Lavigne et ses coéquipiers, tous engagés pour cinq enfants : la cagnotte est ouverte et la mobilisation prend de l'ampleur.

"Ça a démarré d'une idée un peu folle où je me suis dit 'je pars en rando et je vais aider gamin', explique-t-il. Et aujourd'hui, on a passé les 12.500 euros. On a plus de 36 sponsors, quasiment. On arrive sur les trois mille followers sur les réseaux. Tout ce qui est pris est bon à prendre pour les enfants. Ils ont des besoins en matériel spécialisé."

Un soutien qui fait chaud au cœur des parents du petit Bastien, 8 ans, atteint d'une maladie génétique rare près de Dunkerque. Pour Audrey et Guillaume, cette opération va au-delà de l'aide financière. "C'est une vraie chaîne de solidarité, se réjouit la première. C'est beau à voir, surtout avec la conjoncture actuelle. Pour le coup, ça va aider à financer un bras articulé pour lui positionner sa tablette de communication sur son fauteuil électrique pour qu'il puisse être un petit garçon le plus normal possible." Le papa ajoute : "On vit seul avec les enfants, donc le handicap, ça nous touche énormément."

Entre deux entraînements avant leur randonnée, Charly et ses partenaires rugbymen font donc grimper la cagnotte. Et si vous voulez les soutenir, rendez vous sur leur page Facebook intitulée Panda Lifecoach.