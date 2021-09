Parité dans les écoles : comment s'organisent les cours de récréation "égalitaires" ?

Les cours de récréation tendent à se réaménager pour laisser autant de place aux filles qu'aux garçons. C'est en tout cas le choix de certaines communes estimant que les espaces sont mal répartis.

Le problème n'est pas nouveau. Des chercheurs se sont penchés sur le sujet depuis près de 40 ans. Plusieurs rapports, dont un de l’UNICEF en 2018, arrivent à la même conclusion : 20% des garçons occupent 80 à 90% de la cour de récréation. Le terrain de foot au milieu, les filles qui ont peur de traverser la cour pour ne pas se prendre un ballon sur la tête… Elles n’ont plus de place pour jouer, elles se sentent exclues et sont reléguées dans les coins.

Dessinées ainsi, les cours de récré induisent l’idée que les garçons dominent et sont au centre, alors que les filles sont à la périphérie. Un sexisme intégré dès l’enfance avec forcément des conséquences dans leur vie d’adulte, le couple ou le travail. Ce n’est donc pas anodin.

Pour changer les choses, il faut parler de cours « égalitaires », plutôt que « dé-genrés », qui est un mot connoté, un concept d’origine américaine pas très compréhensible. Puis, il faut mettre tout le monde autour de la table. C’est ce que fait le cabinet « l’AROBE » qui accompagne des nombreuses collectivités.

Des initiatives partout en France

Grenoble ou Lyon ont enlevé une cage de foot. Il faut aussi citer le Haillan près de Bordeaux, Trappes, la Gironde et ses 12 nouveaux collèges, la Couronne près d’Angoulême, Rennes...



Le terrain de jeux a été décentré, avec des coins plus intimes et plus calmes, des jardins, des petits bosses pour grimper et courir, des tables de ping-pong, des pelouses, des petits jardins... Pas de rose ou de bleu mais du violet ou du jaune.

Les lignes bougent, surtout depuis les municipales. Les cours perdent leur rapport de domination, libérées des stéréotypes de genre, mieux partagées, pour mieux vivre ensemble.