Paris : une famille, dont deux handicapés, expulsée de chez elle par le Vatican ?

publié le 17/09/2020 à 17:28

Malgré une situation très précaire, une fratrie aurait été expulsé de son appartement du VIIe arrondissement de Paris, pour des loyers impayés. Le propriétaire de la bâtisse : le Vatican, qui détient plusieurs biens dans la capitale.

Comme expliqué à l'antenne de RTL, la sexagénaire qui louait cet appartement de 160 mètres carrés y vivait depuis 1962, avec ses parents, décédés depuis, son frère et sa sœur. Ces deux derniers sont handicapés, l'un physiquement, l'autre mentalement.

"Je n'ai pas pu assurer ces loyers, j’ai des personnes malades à charge (...) J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus compréhensifs", déclarait-elle fin juillet 2019, alors que les loyers de 3.700 euros par mois n'étaient plus réglés et que la société gestionnaire réclamait à l'époque la somme de 110.000 euros.

Selon France Bleu, la menace d'expulsion se serait concrétisée. Après un départ forcé, la famille, qui a demandé un relogement à plusieurs reprises, aurait été envoyée dans un appart-hôtel de Villejuif (Val-de-Marne).

Contacté, le Vatican aurait indiqué que cette décision émanait de Sporidex, la société qui s'occupe de ses biens à Paris. Une fausse excuse, selon l'avocat des expulsés, qui note que celle-ci appartient entièrement à l'Église.