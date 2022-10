Paris : un dinosaure de 150 millions d'années vendu aux enchères

Le squelette de Zéphyr, un dinosaure âgé de 150 millions d'années, était vendu aux enchères ce jeudi 20 octobre à l'hôtel Drouot à Paris. La pièce a été achetée pour 535.000 euros hors-taxe et 670.000 euros toutes taxes comprises. Pour le moment, l'identité de l'acheteur reste inconnue. On ne sait qu'une chose à son sujet : il n'est pas européen.



Une chose est sûre, l'acheteur de cet iguanodon a de la place dans son salon car le squelette mesure jusqu'à 3,25 mètres de long. Une pièce exceptionnelle selon Alexandre Giquello, commissaire-priseur. "C'est un dinosaure qui avait la caractéristique de pouvoir courir jusqu'à 25km/h. Donc, on lui a donné une position de course", explique-t-il. "Il est très facile de trouver des plaques avec des fossiles de dinosaures à l'intérieur, mais il est beaucoup plus rare de les trouver dans ces conditions d'exposition".

Le squelette, vieux de 150 millions d'années, a été découvert récemment par les archéologues. "Le dinosaure a été trouvé en 2019 aux États-Unis, au Colorado. La ville la plus proche, c'est un tout petit village qui s'appelle Dinosaur", explique l'expert en paléontologie Iacopo Briano. "C'est vraiment au cœur du lieu des découvertes de dinosaures aux États-Unis. C'est tout à fait insolite", rigole-t-il.

À l'hôtel Drouot, on retrouve aussi des curieux venus contempler Zéphyr, à l'image de Nicolas qui est venu accompagner ses deux filles. "Les enfants ne pensaient pas qu'on pouvait voir un vrai dinosaure, entièrement reconstitué, à la vente. Pourtant il est là. Ils l'ont vu en vrai et ils étaient impressionnés". La salle d'enchères était pleine à craquer ce jeudi après-midi. La vente aura finalement duré quatre fois plus longtemps que prévu.

