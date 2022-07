Buzz Aldrin : sa veste portée pendant Apollo 11 vendue 2,75 millions d'euros aux enchères

La veste que l'astronaute américain Buzz Aldrin a portée lors de la mission Apollo 11 vers la Lune en juillet 1969 a été vendue ce mardi 26 juillet. La mise aux enchères s'est déroulée à New York et s'est conclue par une somme de 2,7 millions de dollars, soit 2,75 millions d'euros, selon la société Sotheby's.

Sur le devant de la veste s'affichent le logo de la Nasa, l'emblème de la mission, et le nom d'Aldrin et la première lettre de son prénom, E comme Edwin. Cette veste n'est pas la combinaison que portaient Armstrong et Aldrin quand ils ont marché sur la Lune mais celle qu'ils ont utilisée lors du voyage.

Les combinaisons portées sur la lune par Armstrong et Aldrin font partie des collections du musée national de l'Air et de l'Espace à Washington. Buzz Aldrin est âgé de 92 ans. Il est le seul survivant de l'équipage qui était composé également de Neil Armstrong et Michael Collins.

Plusieurs écussons et l'inscription "E. ALDRIN"

Le blouson de Buzz Aldrin c’est celui du pilote du module lunaire Apollo. Alors sur le devant de la veste blanche, il y a plusieurs écussons cousus. D'abord celui bien du logo de la Nasa, l’agence spatiale américaine, celui de la mission historique et puis celui de son nom brodé. "E. ALDRIN", et non B pour Buzz puisque Buzz est son surnom. Son prénom civil est en fait Edwin. Et puis il y a aussi le drapeau américain sur l’épaule gauche.

La veste a été réalisée dans un tissu ignifuge, c'est un tissu que la Nasa a imposé dans les combinaisons spatiales. Une décision prise après la mort de trois astronautes dans l’incendie de leur module de commande. D’autres objets emblématiques ont été mis aux enchères à Sotheby’s en même temps. On peut noter le plan de vol de la mission qui a été adjugé à 819.000 dollars, soit 8 fois plus que les estimations.

