Ventes aux enchères : les dinosaures atteignent des prix astronomiques

Ils ont plusieurs millions d'années et valent de l'or aujourd'hui. Les collectionneurs s'arrachent les fossiles, os et squelettes de dinosaures, à l'instar de Big John, vendu aux enchères ce jeudi 21 octobre à l'hôtel Drouot à Paris. Il a été adjugé pour la somme de 6,6 millions d'euros à un particulier américain. Un "record en Europe", selon le commissaire priseur, qui estimait le squelette de ce tricératops entre 1,2 et 1,5 millions d'euros.

Des ventes aux enchères similaires ont par ailleurs déjà eu lieu au sein de l'hôtel Drouot. En avril 2018, deux squelettes de dinosaures étaient exposés, un allosaurus et diplodocus. Le premier, vieux de plus 145 millions d'années, s'est vendu à 1,4 millions d'euros et le second, de 12 mètres de long, était adjugé à 1,44 millions d'euros.

Ces acquisitions n'arrivent pas à la cheville de Stan, l'un des spécimens de T-Rex les plus complets jamais découvert. Cet immense squelette de 4 mètres de haut et 12 de long avait été vendu pour la somme astronomique de 31,8 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à New York en octobre 2020. Il a pulvérisé tous les records, alors qu'il était initialement estimé entre 6 et 8 millions de dollars.