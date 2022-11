Coupe du monde : les paris sportifs en nette hausse selon la FDJ

La tendance est à la hausse pour les paris sportifs sur Parions Sport, la plate-forme de jeux en ligne de la Française des Jeux. "Comme sur tout grand évènement, on voit arriver des parieurs occasionnels et de nouveaux parieurs qui tentent l'expérience à cette occasion", explique Patrick Buffard, directeur adjoint de la FDJ.

Dans ce bureau de tabac du XVIIᵉ arrondissement à Paris, Naïma, la gérante, confirme la tendance : "Il y a des gens que je n'avais jamais vus, je dirais 40% de nouveaux joueurs depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar. Il y a une espèce de magie, comme la magie de Noël, c'est la magie de la Coupe du monde".

Toutes plateformes confondues, le match France-Australie a comptabilisé 15 millions d’euros de mises en ligne contre 7,7 millions d’euros pour le premier match des Bleus en 2018. "Il y a un intérêt lié au fait que la France a gagné la dernière Coupe du monde, et les gens veulent savoir comment l'équipe va se comporter et si elle va remporter la troisième étoile", poursuit Patrick Buffard.

Un engouement pour l'équipe de France

Selon l'ANJ (l'Autorité Nationale des Jeux), l’Euro 2020 a généré 435 millions d'euros de mises en ligne. La Coupe du Monde 2018 avait quant à elle enregistré 366 millions d'euros de mises en ligne. "Étant donné les croissances enregistrées ces derniers mois dans le domaine des paris sportifs, un montant des mises très supérieur est à prévoir" détaille l'ANJ.

D'ailleurs, un habitué des paris le confirme : "Je mise plus pendant la Coupe du Monde que pendant le reste de l'année. Je mise sur toutes les rencontres, au moins 100 euros par jour parce qu'il y a plus de matchs et donc plus d'occasions de gagner".

Un tiers des Français qui regardent la Coupe du Monde au Qatar ont prévu de miser de l'argent. Un chiffre en hausse de 30% par rapport à 2018. Quoi qu'il en soit, le parcours de l’équipe de France sera déterminant sur le montant des enjeux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info