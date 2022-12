Coupe du monde 2022 : le programme de vendredi 2 décembre avec Cameroun-Brésil

Le Brésil (groupe G) et le Portugal (H) étant déjà qualifiés après leurs deux premiers matches, il ne reste plus que deux billets à prendre, vendredi 2 décembre au Qatar. Brésiliens et Portugais peuvent, eux, être les seuls à réaliser le carton plein au premier tour de cette Coupe du monde 2022.

Toujours privés de Neymar, qui pourrait aussi manquer le 8e de finale après son entorse à la cheville droite, les Auriverde (6 points, différence de buts de +3) se dressent devant le Cameroun (1 pt, -1), qui doit absolument s'imposer pour espérer se qualifier. La Serbie (1 pt, -2) doit aussi gagner face à la Suisse (3 pts, 0), a priori la mieux placée pour accompagner la Seleçao brésilienne.

La situation est totalement identique dans le groupe H avec un Portugal (6 pts, +3) qui termine son premier tour face à la Corée du Sud (1 pt, -1), condamnée à la victoire et dépendante du résultat entre le Ghana (3 pts, 0) et l'Uruguay (1 pt, -2). Il y aura sans doute beaucoup de suspense, que ce soit à partir de 16h ou 20h.

Coupe du monde : le programme du 2 décembre

16h : Ghana - Uruguay (groupe H)

16h : Corée du Sud - Portugal (groupe H)

20h : Serbie - Suisse (groupe G)

20h : Cameroun - Brésil (groupe G)

