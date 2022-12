Tunisie-France : pourquoi les sites de paris en ligne se livrent bataille

Après visionnage de la VAR, le but d'Antoine Griezmann a été annulé par l'arbitre.

C’est un débat qui continue d’agiter les supporters français. L’équipe de France a-t-elle vraiment perdu son dernier match de poule de Coupe du monde face à la Tunisie ? Pour rappel, la fin du match s’est avérée confuse entre les deux équipes. Menés depuis l’heure de jeu, les Français ont cru égaliser à la 98e minute après une réalisation d’Antoine Griezmann, mais après avoir validé le but, puis sifflé la fin de la rencontre, l’arbitre a été appelé par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour signaler une position de hors-jeu de la part du buteur. Il a ensuite décidé d'annuler le but français et a donc offert la victoire aux Aigles de Carthage.

Problème, les règles du jeu publiées par l’International Football Association Board (IFAB), stipulent que "si le jeu a repris après avoir été arrêté, l'arbitre peut uniquement effectuer une analyse en cas d'identité erronée ou d'infraction passible d'exclusion (violence, crachat, morsure, propos ou actes blessants, grossiers ou injurieux)". La Fédération française de football a par ailleurs déposé un recours à ce sujet.

Reste qu’officiellement, l’équipe de France a, pour le moment, perdu la rencontre. Cette situation est ainsi devenue un casse-tête pour les différents sites de paris sportifs.

Des plateformes aux stratégies différentes

Partenaire officiel de la FFF depuis août 2021, le site Betclic a ainsi annoncé accorder, "à titre exceptionnel", deux bons résultats. À travers un message sur les réseaux sociaux, l’entreprise a assuré que les parieurs ayant misé sur une victoire de la Tunisie ainsi que ceux ayant pronostiqué un match nul verront tous leurs paris validés. Même chose concernant les mises portant sur un but de Griezmann. Cette volonté de se démarquer

de la part de Betclic pourrait ainsi être vue comme une stratégie commerciale qui vise à fidéliser une partie de ses utilisateurs... et en attirer d'autres.

D’autres plateformes ont préféré ne pas communiquer sur le sujet et ont automatiquement suivi le résultat officiel. Interpellé sur Twitter, Unibet a ainsi expliqué aux internautes que l’entreprise devait "suivre le résultat officiel donné qui est de 1-0 pour la Tunisie". Reste à savoir ce que feront les plateformes en cas de nouveau retournement de situation, certes peu probable.

Pour rappel, des messages de prévention à l'addiction aux jeux d'argent accompagnent systématiquement les annonces et publicités en faveur des paris en ligne.

