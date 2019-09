publié le 05/09/2019 à 16:03

C'est le défi auquel devront faire face les candidats aux municipales. Depuis la montée des prix de l’immobilier, l'augmentation de l'insécurité et la baisse de la qualité de vie, Paris a perdu 60.000 habitants entre 2011 et 2016 selon l'INSEE. Pour une moyenne de 12.000 personnes par an.

"Le nombre d'élèves inscrits dans le public a baissé de 1.400 cette année", témoigne Patrick Bloche, adjoint à la mairie de Paris en charge du scolaire. Des familles qui, souvent, sont à la recherche des prix les plus abordables. À la fin du mois d'août, le prix moyen du mètre carré a franchi la barre des 10.000 euros. Un record homologué par les notaires de la ville de Paris.

"Je ne regrette absolument pas le choix d'avoir quitté Paris, pour aller en banlieue. La qualité de vie est bien meilleure et c'est vrai qu'on s'en rend compte une fois qu'on y est. Je pense qu'on ne reviendra plus à Paris à mon avis", avoue Amélie, ancienne habitante de la capitale.

Avec le chantier du Grand Paris, les achats en banlieue devraient s’accélérer et selon les projections de l'INSEE, Paris pourrait toujours perdre des habitants au moins jusqu'en 2024.