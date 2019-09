Le député de l'Essonne et mathématicien Cédric Villani ici en avril 2018

publié le 05/09/2019 à 10:20

"Je suis candidat". Ce sont les mots employés par Cédric Villani, ce jeudi 5 septembre, invité sur le plateau de RMC. "Je serai candidat tant que j'aurai la conviction que je peux construire le meilleur projet", a -t-il répondu à Jean-Jacques Bourdin.

Le député de la République En Marche a officialisé, mercredi soir, son intention de briguer la mairie de Paris, en parallèle de la candidature de son rival, Benjamin Griveaux. "Je ne suis pas en train de me demander quelles seront les sinuosités du parcours", "Ce qui est important, c’est le démarrage et la cible", a-t-il ajouté alors qu'il était questionné sur son total engagement concernant les prochaines élections municipales, qui auront lieu en mars 2020.

"Une belle ville inspirante mais pleine de problèmes", a-t-il dénoncé, "Les Parisiens ont peur de ne plus pouvoir vivre dans Paris". Selon le candidat dissident, il est nécessaire de trouver des "solutions subtiles" et de "se mettre tous ensemble et assembler des équipes" pour contrer les difficultés.

