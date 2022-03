Paris : pourquoi la Tour Eiffel va gagner quelques mètres ce mardi

6 mètres en plus pour la Tour Eiffel. Le monument le plus célèbre de France va prendre encore plus de hauteur ce mardi en raison de l'installation d'une nouvelle antenne radio. Culminant à 324 mètres de haut, la Tour Eiffel va passer à 330 mètres. Créée par Gustave Eiffel à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889, la Dame de Fer mesurait initialement 312 mètres.

Elle a d'ailleurs failli être détruite en 1910, mais c’est finalement sa fonction comme antenne de radio géante qui l’a sauvée. Plusieurs antennes radio se sont succédé au sommet de la Tour Eiffel, portant donc sa hauteur à 324 mètres depuis l'installation en 2000, d'une antenne UHF (Ultra Haute Fréquence).

Place au changement, ce mardi 15 mars, une toute nouvelle antenne radio va être installée, compatible avec le réseau DAB+ (Digital Audio Broadcast), successeur de la FM. L'installation s'effectuera par héliportage.