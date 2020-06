Paris : où se concentrent les habitants les plus riches ?

publié le 10/06/2020 à 14:08

La capitale concentre une grande partie des Français les plus fortunés. L'Observatoire des inégalités a publié, mardi 9 juin, son premier rapport sur les riches en France. D'après lui, 21% des "super-riches", c'est-à-dire le 1% de la population qui concentre le plus de richesses, vit à Paris.

Les 10% de la population avec les meilleurs revenus, un peu moins fortunés, sont moins nombreux à Paris : 10% des "riches" y habitent, rapporte Capital. Quels sont leurs quartiers de prédilection ? "Le VIIème arrondissement de Paris est le cœur de la France riche. Le seuil d’entrée parmi les 10% les plus aisés y est de 133.000 euros annuels après impôts et prestations sociales pour une personne seule", explique l’Observatoire des inégalités dans son rapport.

Pour être encore plus précis, l'organisme indépendant a dressé un top 20 non pas par arrondissement mais par quartiers. Au total, 2.000 quartiers de la capitale ont été étudiés. Sans surprise, onze parmi eux se situent dans le VIIème arrondissement de Paris. On retrouve le reste dans le XVIème bien sûr, avec cinq quartiers, ou encore dans le VIIIème, avec seulement deux quartiers toutefois.

À la première place du classement, loin devant les autres, un quartier du VIIème se démarque : celui du "Gros caillou 6", situé entre les Invalides et la Tour Eiffel. “Le seuil d’entrée parmi les 10% les plus aisés, après impôts et prestations sociales et pour une personne seule, y est de 210.140 euros par an (un peu plus de 17.500 euros par mois)”, d'après l’Observatoire.