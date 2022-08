Paris : le stationnement des deux-roues devrait rapporter "entre 15 et 20 millions d'euros" par an, estime la mairie

Paris : le stationnement des deux-roues devrait rapporter entre 15 et 20 millions d'euros par an

"C'est vrai que c'est une mesure difficile, mais elle est attendue par énormément de monde", a déclaré ce mercredi 31 août sur RTL David Belliard, l'adjoint (EELV) aux mobilités et à la transformation de l'espace public à la mairie de Paris. À partir du 1er septembre, le stationnement des deux-roues thermiques va devenir payant dans la capitale. Une taxe qui devrait rapporter "entre 15 et 20 millions d'euros" par an, selon l'adjoint, mais qui permettra "de lutter contre la pollution de l'air et contre les nuisances sonores".

Pour Jean-Marc Bellotti, président de la fédération française des motards en colère (FFMC) de Paris et petite couronne, "ces mesures sont discriminatoires". "Les deux-roues apportent une vraie plus-value en termes de mobilité", a-t-il ajouté au micro d'Yves Calvi.

Dans le centre de la capitale, le stationnement coûte 3 euros de l'heure contre 2 euros dans les arrondissements extérieurs. Pour les résidents, la carte annuelle vaut 22,50 euros par an et "45 euros la carte pour trois ans", auxquels s'ajoutent 0,75 euro par jour de stationnement.

David Belliard estime que les conducteurs de deux-roues parisiens sont majoritairement des "cadres". Mais, ceux qui n'habitent pas Paris et ont besoin d'utiliser leur deux-roues auront la possibilité de souscrire un "pass 2RM, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un accès dans un parking sous-terrain illimité à proximité de leur travail pour un forfait entre 90 et 70 euros par mois selon la zone".

