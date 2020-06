Paris : la Marche des fiertés aura lieu le 7 novembre

publié le 13/06/2020 à 16:55

Le mois de juin est, d'ordinaire, celui de la cause pour les droits LGBT. Cette année, la Marche des fiertés, la gay pride, qui devait se tenir à Paris le 27 juin, a dû être reportée à cause de l'interdiction de rassemblements de plus de 5.000 personnes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le collectif d'associations inter-LGBT a annoncé une nouvelle date fixée au samedi 7 novembre, selon les informations de Têtu. Interrogés par le magazine LGBT, les organisateurs expliquent que de nombreux événements sont reportés pour cause de Covid-19 et encombrent la place de la République notamment. "La période de début novembre a été le meilleur compromis pour cette année particulière", expliquent-ils.

La marche commencera son parcours à 14 heures du jardin du Luxembourg et arrivera Place de la République où une tribune sera installée pour des discours politiques et des concerts jusqu'à 23 heures. Le déroulé a été choisi pour "s'adapter aux conditions climatiques".

Le collectif n'exclut pas un nouveau report si les conditions sanitaires l'exigent. Les associations rappellent que des droits sont encore à obtenir. Elle aussi repoussée, la seconde lecture du projet de loi sur l'ouverture à la PMA qui pourrait être ouverte fin juillet.

[Communiqué de presse]

Marche des Fiertés LGBT+ de Paris/Île-de-France : rendez-vous le 7 novembre 2020 !



La suite à lire ici 👉 https://t.co/D0Yqxjm6WV pic.twitter.com/0pEMDma1pY — Inter-LGBT (@InterLGBT) June 13, 2020