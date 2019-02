publié le 05/02/2019 à 08:58

Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Selon nos informations, la RATP va embaucher 4.700 personnes sur l'année 2019. La Régie autonome des transports parisiens devrait l'annoncer ce mardi 5 février.



Les personnes recrutées travailleront essentiellement pour le réseau d’Île-de-France mais aussi pour les réseaux exploités par la RATP en régions notamment à Bourges, Moulins, Charleville-Mézière et Sedan.

D'autre part, la société de transports recrute également pour sa filiale internationale, RATP Dev, qui construit et gère des lignes à l'étranger comme par exemple à Londres, Alger, Casablanca, Johannesbourg, Ryad ou encore à Hong-Kong.

Dans le détail, 2.600 personnes seront embauchées en CDI, 300 en CDD et 1.800 contrats d'apprentissage, d'alternances ou d'insertion seront aussi à pourvoir. Concernant le type de profils recherchés, il y en a pour tous les goûts.

1.400 conducteurs de bus recherchés

La RATP souhaite recruter pas moins de 1.400 conducteurs de bus, 400 ouvriers de maintenance, notamment pour l'entretien des voies et du matériel. 300 postes de cadres et ingénieurs seront également à pourvoir, tout comme 400 agents de stations et 100 agents de sécurité, qui formeront des groupes de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR), plus connus sous le nom de "Sûreté RATP".