VIDÉO - Noël 2018 : la RATP présente la Chorale du métro

publié le 21/12/2018 à 14:26

Cette année, la RATP a décidé de souhaiter de belles fêtes à ses usagers à sa manière, en réunissant une chorale inédite, composée de plusieurs musiciens du métro. La régie des transports parisiens a lancé ce projet en partenariat avec l'agence créative We Are Social.



Publié sur Youtube, le résultat est original : les six musiciens, Haylen, Guito B, Marvin Parks, Chloé Breit et Lidiop, reprennent en canon le classique de Noël Jingle Bells. Afin de mettre à l'honneur les talents qui font vivre les couloirs du métro parisien, la RATP partage un à un les profils sur son compte Instagram.

Les internautes ont d'ailleurs la possibilité de composer leur propre chanson de Noël grâce au fil d'actualité du réseau social. "En story, la chorale se crée au fur et à mesure, révélant la prestation de chaque musicien et recréant en dernier écran le morceau complet", précise la régie, avant d'ajouter : "Avec plusieurs téléphones, il est possible de laisser parler sa créativité en lançant une piste sonore différente sur chaque téléphone et créer ainsi un nouveau morceau".