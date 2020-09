publié le 31/08/2020 à 16:44

"Forfait Imagine R Junior". C'est le nom de la nouvelle offre de transport francilien lancée mardi 1er septembre. Destinée aux enfants âgés de 4 à 11 ans, elle leur permet de voyager de manière illimitée dans toute la région Île-de-France pour seulement 24 euros par an.

Valérie Pécresse avait annoncé la création de ce nouveau forfait en début d'année. "Les transports sont gratuits pour les moins de 4 ans, les collégiens, lycéens et étudiants ont le passe Imagine'R, les actifs ont le passe Navigo remboursé à 50% par les employeurs, et nous avons mis en place l'an dernier le Navigo Senior à 50% pour les retraités. Il manquait quelque chose pour les enfants de maternelle et élémentaire", justifiait la présidente de région en janvier.

Le coût du dispositif est estimé 30 millions d'euros par an. La région espère convaincre 200.000 familles d'y abonner leurs enfants, explique Le Parisien.

Comment s'abonner à Imagin'R Junior ?

Une fois sur le site d'Île-de-France Mobilités, il vous suffit de cliquer sur l'onglet "Forfaits" puis sur l'onglet "Forfait Imagin'R Junior". Pour y souscrire, il faut une photocopie de pièce d'identité prouvant que votre enfant est âgé de moins de 12 ans au 31 décembre 2020 ainsi qu'une photo d'identité. Enfin, il faut régler les 24 euros annuels - dont les 8 euros de frais de dossier. La carte est ensuite envoyée à votre domicile ou à retirer à un guichet.

Comme le note Le Parisien, l'abonnement des enfants parisiens est 100% remboursé. L'année dernière, la Ville de Paris avait mis en place la gratuité totale des transports pour les moins de 12 ans.