publié le 11/04/2019 à 16:47

Se faire arrêter par les gendarmes afin d'être récompensé pour sa bonne conduite, voilà qui n'est pas banal mais vrai. Du 11 au 17 mars, les gendarmes on traqué les conducteurs exemplaires. Et ce sont deux automobilistes qui ont été sélectionnés mercredi 10 avril et félicités pour leur bonne conduite par la préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman.



Annie Teyssier a été arrêtée devant chez elle, à Aubignas, après avoir été suivie par un motard de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) pendant plus de 15 minutes. "J'ai eu peur !", relate la quinquagénaire au Dauphiné Libéré. Pour sa plus grande surprise, le gendarme l'a félicitée pour sa conduite responsable et son respect du code de la route. Yves Belles, qui a le permis depuis 1973, a vécu la même frayeur et le même dénouement.

"Nous recherchions des automobilistes qui respectent tout : la vitesse, les distance de sécurité, les clignotants ...", a expliqué au journal Thierry Charpentier, commandant de l'EDSR. Pendant une semaine, les gendarmes ont recherché les meilleurs conducteurs. Ils en avaient présélectionnés douze. Finalement, deux d'entre eux ont été choisis et reçus par la préfète de l'Ardèche qui a indiqué : "Vous nous montrez que les bons conducteurs existent".

Pour leurs comportements exemplaires sur la route, les deux Ardéchois et Isérois ont reçu une carte de carburant d'une valeur de 50 euros. Ils ont également bénéficié d'un stage d'une journée dans un centre de sécurité routière de 200 euros. Une façon d'améliorer encore un peu plus leur conduite.